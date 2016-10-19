Тамбов, 19 октября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. В Тамбове нет тепла в одной школе, трех детских садах, а также в 10% жилого фонда. Об этом порталу LifeTambov сообщил вице-мэр Юрий Дубовик. Все работы должны быть завершены до 24 октября, однако речь идет только о первичном подключении. Гарантировать, что после не будет порывов, мэрия не может.

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Сейчас работы ведутся на 18 участках. При этом на некоторых из них аварии происходят уже в третий раз.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон в городе стартовал 10 октября. Ранее Юрий Дубовик говорил о том, что первичное подключение всех домов должно пройти до 21 октября. Но и тогда вице-мэр предупреждал горожан о возможных трудностях.

«На сегодняшний день мы не можем спрогнозировать, где у нас будут еще порывы, ситуация меняется каждый день в связи с тем, что повреждаемость квартальных сетей достаточно высокая», — говорил Юрий Дубовик.