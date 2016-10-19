Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга согласились с представлением губернатора Георгия Полтавченко об установке мемориальной доски выдающемуся советскому актеру Георгию Степановичу Жжёнову на фасаде дома, где жил артист, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Ошибка резидента». Реж. Вениамин Дорман. 1968. СССР Георгий Жженов

С этой инициативой выступил Союз кинематографистов РФ, который попросил не выжидать положенные 30 лет со дня смерти актера, и установить табличку. Инициативу поддержал губернатор Петербурга.

Доска может появиться на фасаде дома 20 на 1-й линии Васильевского острова, где знаменитый советский актёр родился и жил вплоть до ареста по сфабрикованному обвинению.

«Думаю, Жженов не нуждается в особом представлении. Человек драматической судьбы, репрессированный в 30-е годы НКВД. И ставший народным артистом не только по званию, но и по всенародной любви. Уверен, что надо увековечивать память не только палачей и убийц», — заявил на заседании депутат Максим Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию и культуре.

Отметим, что возник вопрос с точным адресом, где надо увековечивать память Георгия Жженова. В обращении Союза кинематографистов к губернатору значится дом №20 по 1-й линии Васильевского острова, где в квартире №31, согласно публичным данным, в 1915-м и родился актер. Однако оказалось, что этот дом подвергался комплексному капремонту, и не сохранилась домовая книга, поэтому есть вероятность, что это не тот адрес. Депутаты решили принять документ и уточнить точный адрес к моменту установки мемориальной доски.

Георгий Жженов родился 22 марта 1915 года в Петрограде, до 22 лет жил на Васильевском острове — в доме на углу Первой линии и Большого проспекта.

В 1938 году по обвинению в шпионаже он был арестован органами НКВД СССР и приговорен к пяти годам заключения. 26 марта 1945 года был досрочно освобожден из лагеря. Потом последовала новая ссылка — в Норильск. Только в 1955 году был дважды реабилитирован и в возрасте 38 лет начал профессиональную карьеру актера «с нуля». Работал в Ленинградском областном драматическом театре и Театре им. Ленсовета, а затем переехал в Москву и играл в Театре им. Моссовета.

За годы творческой деятельности им были сыграны более 100 ролей в театре также актер известен своими ролями в фильмах «Чужая родня», «Шторм», «На острове Дальнем», «Все могло быть иначе», «Исправленному верить», «Человек с будущим», «Планета бурь», «Звезда на пряжке», «Гибель эскадры», «О чём молчала тайга», «Человек, которого люблю», «Берегись автомобиля», «Путь в «Сатурн», «Конец «Сатурна», «Бой после победы», «Доктор Вера», «Весна на озере», «Стюардесса», «Журавушка», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Нечаянная любовь», «Конец Любавиных», «Вся королевская рать», «Горячий снег», «Океан», «Выбор цели», «Личное счастье», «Экипаж» и других.

Умер актёр в декабре 2005 года в возрасте 90 лет.