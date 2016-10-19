Москва, 19 октября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Баррель Brent снова превысил психологическую отметку 52 доллара за баррель и 19 октября торгуется в районе 52,40: поводом для роста послужили опубликованные данные по запасам нефти в США от Американского нефтяного института. 19 октября ситуацию на рынках будут определять во многом итоги встречи «нормандской четверки», говорит директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

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«Данные по запасам нефти зафиксировали их снижение на 3,8 млн баррелей. Если аналогичный отчет Минэнерго США, который будет опубликован 19 октября, продемонстрирует схожую динамику, у Brent появится повод для повторного тестирования отметки 53 доллара за баррель» — говорит Диргин.

Основным событием для российских площадок сегодня станет встреча России, Украины, Франции и Германии в формате «нормандской четверки», напоминает эксперт. «Повестка дня, как всегда, содержит важные темы — стороны обсудят ситуацию на Донбассе и на Востоке Украины в целом, а также подведут некоторые итоги по уже принятым мерам стабилизации. Пока неясно, стоит ли ожидать какого-либо консенсуса по итогам встречи. Если прозвучат намеки на то, что ситуация стабилизировалась, и позитивная динамика будет сохраняться, это может дать российским индексам мощный стимул к росту. Для многих участников рынка это послужит сигналом возможного снятия экономических санкций с России», — прогнозирует аналитик.

19 октября геополитическая нестабильность препятствует полноценному росту российских индексов, считает эксперт. «Участники рынка в таких условиях просто не могут сконцентрироваться на растущей нефти», — констатирует он.