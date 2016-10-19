Воронеж, 19 октября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Депутаты Воронежской областной думы должны активнее участвовать в «нулевых чтениях» во федеральным законопроектам и в общественных слушаниях Госдумы. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежской областной думы, заявил спикер регионального парламента Владимир Нетесов на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым 18 октября.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Основной темой встречи стал вопрос взаимодействия депутатов разных уровней в свете начала деятельности нового состава Государственной думы РФ — в том числе, работа депутатов Госдумы в регионе.

Алексей Гордеев подчеркнул, что все депутаты должны работать одинаково эффективно на благо региона в независимости от их партийной принадлежности.

Владимир Нетёсов отметил, что для повышения эффективности взаимодействия народных избранников федерального и регионального уровня необходимо более активное участие депутатов Воронежской областной думы в «нулевых чтениях» и общественных слушаниях, проводимых в Государственной Думе.

«Еще одним направлением совместной работы парламентов должно стать взаимодействие на уровне профильных комитетов, обмен законотворческими наработками и проблемами, возникающими в сфере реализации принятых документов», — сказал Владимир Нетёсов.

Спикер также добавил, что в настоящее время в Воронежской областной думе ведется работа над целым рядом законодательных инициатив, с которыми депутаты планируют выйти в парламент страны.

«В рамках этой работы мы ожидаем от воронежских депутатов Госдумы не только поддержки в плане продвижения законопроектов, но и помощи на этапе подготовки документов, приведения их к федеральным стандартам», — отметил спикер.

Владимир Нетёсов призвал воронежских депутатов Госдумы более активно участвовать в работе регионального парламента.

«Считаю, что присутствие на заседаниях Воронежской областной думы и ее профильных комитетов наших представителей в Госдуме существенно бы повысило качество взаимодействия народных избранников. Прямой обмен мнениями при постановке проблем позволил бы как оперативно снимать отдельные возникающие вопросы, так — и более плотно заниматься другими, требующими законотворческого решения», — сказал Владимир Нетёсов.