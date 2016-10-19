Гаага, Нидерланды, 19 октября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Полицейские из 52 стран арестовали более 300 человек, подозреваемых в торговле людьми, организации нелегальной миграции и незаконном обороте наркотиков, заявили представители Европола, сообщает 19 октября Reuters.

Франсуа Биар. Работорговля. 1840

Операция, под кодовым названием Ciconia Alba, длилась около недели 24 часа в сутки. Во время рейдов в так называемые районы «красных фонарей», бордели, массажные салоны, частные квартиры, аэропорты и центры иммиграционного приема сотрудники полиции обнаружили 529 человек, которые стали жертвами преступных группировок, занимающихся торговлей людьми.

В ходе операции Ciconia Alba задержано 314 подозреваемых, изъято 2,4 тонны кокаина.

«Страны и организации по всему миру работают вместе, как единое целое — это наш ответ международной организованной преступности», — сказал глава Европола Роб Уэйнрайт.

В операции Ciconia Alba принимали участия все страны ЕС и еще 24 страны мира, включая Эквадор, Индонезию, Нигерию, США и ОАЭ.