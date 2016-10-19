Ставрополь, 19 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

В Ставропольском крае бывший полицейский пойдет под суд за избиение мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Экс-оперуполномоченный Кочубеевского района края Михаил Пронин в феврале 2014 года вместе с четырьмя сотрудниками полиции избил двух предполагаемых фигурантов дела о разбойном нападении, считает следствие.

После этого, в отношении полицейских началось расследование, и коллеги оперуполномоченного пошли под суд.

Сам Пронин долго скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Спустя год, после происшествия, в марте текущего года он был задержан.

Пронин обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия. В прокуратуре Ставрополья сообщили ИА REGNUM, что первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение и дело направлено в Кочубеевский районный суд для рассмотрения по существу.

Отметим также, что ранее Кочубеевский районный суд уже вынес приговор в отношении соучастников Пронина. Они отбывают наказание. По данным регионального управления МВД, Пронин уволен из органов внутренних дел.