Симферополь, 19 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Крыму Госсовет дал согласие на назначение Игоря Михайличенко заместителем председателя Совета министров Крыма на сессии 19 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

rk.gov.ru Игорь Михайличенко

По словам спикера Госсовета Владимира Константинова, представление на назначение Михайличенко внес глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это хорошо знакомый главе республики и мне лично человек. Он проявил себя во время Крымской весны с положительной стороны, очень надежный, преданный работник. Убежден, что он будет эффективным сотрудником на этой должности», — отметил Константинов.

Кроме того, Госсовет принял отставку первого зампредседателя Совмина Михаила Шеремета и зампредседателя Совмина Руслана Бальбека.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаила Шеремет и Руслана Бальбек избраны депутатами в Госдуму седьмого созыва и уже приступили к своим обязанностям.

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