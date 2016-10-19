Чебоксары, 19 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал данные мониторинга цен на отдельные товары и услуги за период с 11 по 17 октября. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, за неделю в республике более всего подорожали овощи (огурцы, помидоры, картофель), молоко и яйца. Более всего подешевели гречка и лук.

ИА REGNUM Урожай тыквы

Из наблюдаемых видов продовольственных товаров за неделю более всего подорожали свежие огурцы (на 8,4%), помидоры (на 7,8%) и яйца (на 4%), составив соответственно в среднем 68,65 руб/кг, 68,92 руб/кг и 57,75 рублей. Также значительно возросли цены на молоко стерилизованное (на 3,2%) и пастеризованное (на 2,3%), яблоки (на 1,7%) и картофель (на 1,6%), достигнув соответственно 68,34 и 52,33 руб/л, 56,3 и 15,3 руб/кг. Помимо этого, подорожали макароны, вермишель, рыба, масло, сыры, соль, мясные консервы, говядина, курятина, сметана.

В то же время за неделю подешевел ряд продуктов. Более всего снизились цены на гречку (на 7,3%), репчатый лук (на 3%), пшено (на 2,4%) и свинину (на 2,1%) — их средняя стоимость составила соответственно 74,78 руб/кг, 18,18 руб/кг, 26,84 и 227,21 руб/кг. Кроме того, снизились цены на конфеты, свежую капусту, морковь, масло подсолнечное, пшеничную муку, сахар, чай, водку, колбасу, карамель, сосиски, творог (на 1,9−0,1%).

Что касается непродовольственных товаров, то за указанный период подорожали сигареты (на 1,5%), майка, футболка (на 0,4%) и легковой автомобиль иностранной марки, собранный на российском заводе (на 0,3%). При этом подешевели: стиральный порошок (на 1,4%), туалетное мыло и бензин марок АИ-95, АИ-92 (на 0,1%). Тарифы на наблюдаемые виды услуг пассажирского транспорта и ЖКХ не изменились.