Грозный, 19 октября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Студенты из Чечни смогут получать образование в одном из самых престижных мусульманских духовных университетов аль-Азхар, не покидая пределы России. В республике будет открыт филиал учебного заведения. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита муфтия республики Салаха-хаджи Межиева в Египет.

Tentoila Исламский университет аль-Азхар. Каир

Он возглавляет чеченскую делегацию богословов в Арабскую Республику, сообщили ИА REGNUM 19 октября в Духовном управлении мусульман Чечни. Делегацию принял Верховный имам Египта, шейх уль Азхар Ахмад ат-Таййиб. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также открытия филиала исламского университета на территории Чечни. Как сказано на странице ДУМ ЧР в Instagram, работа в данном направлении уже ведется.

Отметим, что один из старейших и престижнейших в мире мусульманских духовных университетов аль-Азхар построен в Каире в 988 году. Университет является крупнейшим центром подготовки исламских богословов для всех мусульманских стран.

В настоящее время учебное заведение является самым большим университетом на всем арабском Востоке и считается своеобразным брендом Египта, который упоминается даже в Конституции республики. В его стенах ежегодно обучаются студенты более чем из 100 стран мира. Диплом аль-Азхара является международным и признается во многих странах мира.