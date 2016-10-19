Барнаул, 19 октября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Алтайские медики открыто признали тот факт, что не знают, какое количество жителей региона нуждается в обезболивающих препаратах. Как сообщают «Наши новости», подобная картина характерна не только для отдельно взятой территории Сибирского региона. Именно поэтому правительство РФ поручило субъектам Федерации до конца года создать единый регистр людей, нуждающихся в сильнодействующих наркотических веществах. Об этом было сказано в ходе пресс-конференции в Алтайкрайздраве.

Светлана Шаповалова На приеме пациента в хосписе барнаульского благотворительного фонда «Светодар»

По предположениям алтайских врачей, в наркообезбаливающих препаратах нуждаются около 10 тысяч жителей региона, из них 5 тысяч страдают онкологическими заболеваниями. Между тем реальную помощь им могут оказать далеко не везде.

В Алтайском крае сегодня создано всего 40 коек для оказания паллиативной медицинской помощи: в Бийске и в Рубцовске. В Барнауле такое подразделение пока отсутствует. Его планируют открыть на базе 6-й горбольницы. Но о точных сроках не говорят, на стадии обсуждения находится и вопрос строительства первого в регионе государственного хосписа.

По одной из версий, его могут открыть в одном из корпусов онкологического диспансера, на Матросова.

«Пока вопрос открыт. Мы очень на это надеемся и можем сказать, что паллиативная медицинская помощь — не без внимания властей. Одним из шагов в этом направлении является то, что на базе нашего центра будет создана комплексная выездная бригада для оказания паллиативной медицинской помощи. Это один из шагов к тому, чтобы открыть в будущем хоспис, ну и отделении паллиативной медпомощи в Барнауле», — отметила заместитель главного врача алтайского онкодиспансера Валентина Петрова.

Пока же паллиативную помощь в краевом центре оказывает единственный на весь регион некоммерческий хоспис благотворительного фонда «Светодар».

А по вопросам назначения и выписки наркотических веществ врачи советуют обращаться на телефон горячей линии. Она работает на базе онкоцентра уже полтора года. За это время позвонили около 400 человек.