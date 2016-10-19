Москва, 19 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Россия готова и дальше принимать несимметричные меры в ответ на санкционную политику США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пленарном заседании Госдумы. Он обратил внимание на слова критиков о том, что зеркальные меры не помогут, вряд ли у представителей США сеть счета в России.

Кремль

«Есть и счета и собственность, и соответствующие меры могут быть в дальнейшем весьма болезненными», — сказал Рябков.

«Элементом нашего ответа на американскую враждебную линию всегда была возможность применения несимметричных мер так, как это произведено сейчас плутониевым соглашением, когда мы обращаем внимание на враждебные действия США в областях, к реализации самого соглашения отношения не имеющих. Мы сохраняем возможность для применения подобного подхода и в дальнейшем», — заверил Рябков.

Представитель МИД указал на угрозы со стороны США о применении новых санкций под разными предлогами — от Сирии до якобы проводящихся хакерских атак на американские серверы. «Если США вопреки здравому смыслу все-таки пойдут по пути дальнейшего наращивания санкционных мер, в нашем арсенале найдутся шаги, которые отзовутся достаточно болезненно, прежде всего в том, что касается американского позиционирования в мире, американской политики на российском и европейском направлении в целом», — отметил Рябков.

«Мы однако никогда не делаем ничего в упреждающем порядке, наши ответы строго соразмерны и дозированы, это именно ответы, это показывает разумность курса и показывает, что в отличие от многих в США, мы не находимся во власти собственных эмоций», — заключил Рябков.