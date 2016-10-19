Москва, 19 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Необходимости в глобальных изменениях в отношении руководящих органов в российском спорте нет. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил министр спорт Российской Федерации (РФ) Виталий Мутко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Это вопрос не ко мне (когда ждать изменений), — говорит Мутко. — Каких-то глобальных изменений… Сейчас закончился совет по спорту, и в спорте, в министерстве проделана колоссальная работа».

При этом министр спорт РФ добавил, что в России обострилась проблема допинга, но это проблема не страны, а мира в целом.

«Если сложить все скандалы с допингом, то у нас не будет больше или меньше случаев, чем у кого-то, — говорит Мутко. — Это проблема всего спортивного мира. Мы приняли различные меры и готовы следовать стандартам. Но стандартам, которые будут в равных условиях для всех».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в России может возникнуть новое федеральное агентство, которое заменит Минспорта, Ростуризм и Росмолодежь.