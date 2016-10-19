Калуга, 19 октября, 2016, 13:02 — ИА Регнум.



Buvrix27 Замерзшие ягоды

В деревне Горки Перемышльского района Калужской области, местные власти отключили тепло в 60 домах, чтобы испытанием холодом заставить их жителей быстрее перейти на индивидуальное отопление. Таким образом сельские чиновники пытаются любыми способами внедрить в муниципалитете распоряжение губернатора области в части активизации задачи по переходу собственников жилья на поквартирное отопление. Об этом 19 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM , по информации калужских активистов Общероссийского народного фронта.

Общественники установили, что еще в прошлом году дома в деревне отапливались от центральной котельной. В июле 2016 года администрация Перемышльского района издала постановление о переводе многоквартирных домов с централизованного на поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых колонок.

«Собственники 60 квартир из 160, расположенных в деревне, на индивидуальное отопление по разным причинам так и не перешли. Централизованное отопление отключили везде, за исключением медпункта, магазина и здания сельской администрации», — заявил активист ОНФ Владимир Потапов.

Общественники надеются, что у чиновников разум одержит эмоции и онии прекратят мучать людей холодом и дадут тепло в дома и уже затем будут думать о том, как убедить земляков перейти на индивидуальное отопление своего жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил главам администраций муниципалитетов активизировать работу по информированию граждан о преимуществах перехода на поквартирное отопление: «Надо работать с людьми, убеждать их в целесообразности такого перехода именно в этом году. Иначе потом жители вас же и обвинят в том, что их затраты на устройство поквартирного теплоснабжения бюджет уже не компенсирует. Это можно сделать только в 2016 году», — подчеркнул Артамонов.