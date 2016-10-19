Омск, 19 октября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Омичи активно обсуждают возможность перехода региона в другой часовой пояс. У этой инициативы есть как сторонники, так и противники.

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Несколько дней назад в интернете появилась петиция под названием «Переход Омской области на летнее время», адресованная Законодательному собрания региона. Ее автор — омич Владимир Романов — считает, что Омской области необходимо перейти в другой часовой пояс и присоединиться таким образом к Республике Алтай, Туве, Хакасии, Красноярскому и Алтайскому краям, Кемеровской, Томской и Новосибирской областям.

По мнению Романова, для Омской области «оптимальным является действовавший ранее часовой пояс GMT+7»: «Это позволит не только рационально использовать солнечное освещение летом, но и фактически увеличить световой день зимой — основная часть граждан сможет возвращаться домой с работы и учебы засветло, что является более благоприятным и с точки зрения возникновения потенциально опасных криминогенных ситуаций».

Он добавил, что постоянно действующее зимнее время (GMT+6) не является оптимальным для региона, что «приводит к нерациональному использованию светового дня, проблемам со здоровьем, особенно у пожилых людей, в связи с расстройством сна из-за ранних рассветов».

Изложив свои доводы с помощью онлайн-платформы для петиций, омич попросил местных парламентариев «рассмотреть возможность разработки и принятия закона Омской области о переходе на часовой пояс GMT+7 для введения на территории области постоянного летнего времени».

И вот сегодня, 19 октября, областные парламентарии на заседании комитета по законодательству рассмотрели этот вопрос. Как пишет Оm1.ru, все девять членов комитета проголосовали против инициативы Владимира Романова. И теперь окончательное решение должно быть принято на пленарном заседании Заксобрания 27 октября.

Как рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник Гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина, Омск находится в пятом часовом поясе (МСК+3, московское время плюс 3 часа, UTC+6 — прим. ИА REGNUM ).

«На сегодняшний день восход солнца у нас в 7 часов 42 минуты. Заход солнца — в 17 часов 57 минут. Долгота дня — 10 часов 12 минут. Получается, что рабочий день укладывается в световой день. Однако долгота дня постепенно убывает, и к концу октября она составит 9 часов 22 минуты. Но, несмотря на это, восход солнца будет в 8 часов 8 минут, а заход — в 17 часов 30 минут. Это подтверждает, что рабочий день опять-таки укладывается в световую часть дня», — отметила собеседница ИА REGNUM.

По ее словам, самый короткий день и самая длинная ночь будет 21 декабря: «Долгота дня — 7 часов 10 минут. Восход солнца будет в 9 часов 28 минут, заход — в 16 часов 39 минут. После этого пойдет постепенное увеличение продолжительности дня».

По мнению депутата горсовета Ивана Ивченко (КПРФ), экспериментировать со временем больше не надо. «Все эти опыты, связанные с переводом времени, ни к чему хорошему не приводили. Больше экспериментировать по этому поводу не стоит. И это не только мое мнение, это наша общепартийная позиция. К тому же омичи уже привыкли уже к этому времени, менять ничего не надо», — сказал Иван Ивченко.

ИА REGNUM удалось связаться с автором петиции Владимиром Романовым. На вопрос, будет ли он далее продвигать свою инициативу, от ответил следующим образом: «Если кратко, то я не вижу, куда и как можно дальше продвигать данную инициативу. У Заксобрания в этом вопросе все полномочия, они уже отказали. Какой смысл стучаться в закрытую дверь? Эта инициатива через некоторое время все равно будет поднята, пусть не мной и на другом уровне. Но точно будет. И когда она будет спущена сверху, наши депутаты возьмут под козырек и пойдут выполнять».

«Сейчас многие люди не понимают, что в 2014 году у них украли 1 час светлого времени суток. Мне просто не удалось им его вернуть. Но я должен был попытаться», — подытожил омич.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в текущем году вступил в силу закон об исчислении времени, который позволил в ряде субъектов Российской Федерации перевести стрелки часов. Жители шести регионов России в ночь на 27 марта перевели стрелки часов на один час вперед. Это произошло в Алтайском крае, Республике Алтай, Забайкальском крае, Сахалинской, Ульяновской и Астраханской областях.

Томская область перешла из пятой часовой зоны в шестую, переведя стрелки часов на час вперед в ночь с 28 на 29 мая. Новосибирская область перешла из пятой часовой зоны в шестую (МСК+4, московское время+4 часа, UTC+7) 24 июля.