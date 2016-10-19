Донецк, 19 октября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко приехал на церемонию прощания с одним из командиров ополчения Арсеном Павловым, известным как Моторола, передает RT.

Andrew Butko Моторола

Траурная церемония проходит в центре Донецка, в здании Театра оперы и балета им. А. Соловьяненко. Проститься с командиром батальона «Спарта» пришли тысячи человек, у здания выстроилась длинная очередь.

Центральная часть города перекрыта, на месте несут дежурство полицейские патрули, военные и сотрудники экстренных служб. Похоронная процессия проследует по главной улице Донецка — улице Артема. Ее возглавит военный тягач, везущий крупнокалиберную пушку. На лафете орудия установят гроб с телом погибшего Моторолы, передает «5 канал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арсен Павлов погиб в результате покушения 16 октября. В лифте дома, где он жил, сработало взрывное устройство. Моторола и его охранник получили смертельные травмы и скончались на месте.