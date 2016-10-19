Углич, Ярославская область, 19 октября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. В семи километрах от города Углича Ярославской области у деревни Челганово разрушается памятник археологии федерального значения — древнерусский курганный могильник XI—XIII веков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный редактор журнала «Углече поле», краевед Алексей Суслов.

change.org Баннер с требование остановить вырубку

По мнению общественности, к катастрофическим последствиям для памятника привела вырубка леса в государственном природном заказнике «Верхне-Волжский», произведенная ООО «Фирма ПОИСК».

Общественность Угличского района, пытаясь привлечь внимание к этой проблеме, пишет различные обращения в органы власти, однако виновные в разрушении не наказаны, более того, вырубка леса продолжается.

«Лесовозы, вывозившие спиленные сосны на территории могильника, буквально разворотили некоторые курганы огромными колёсами. Члены Угличского отделения ВООПИиК обратились с письмом в Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области с призывом принять меры по предотвращению уничтожения уникальных курганных могильников. Департамент направил запрос в Угличскую межрайонную прокуратуру с рекомендацией разобраться в этой ситуацией и применить меры к виновным в этом преступлении. С момента варварских действий лесорубов на территории памятника культурного наследия, понесшего большой ущерб, прошел почти год, но виновники не только не наказаны, но и не найдены. Участковый Слободского поселения собирает факты нарушений, направляет их в Угличскую прокуратуру, прокуратура отправляет на доследование. А тем временем, как выяснилось, на территории памятника продолжается настоящая вакханалия лесозаготовщиков, которые спилили там все, что с их точки зрения нужно пилить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала «Углече поле», краевед Алексей Суслов.

Очередную петицию, адресованную Министерству культуры России, общественность разместила на сайте change.org. Также защитники памятника обратились в Администрацию Президента.

«Получили ответ из Администрации Президента, в котором сказано, что наше обращение направлено в Министерство культуры, прокуратуру и УМВД Ярославской области», — пояснил Алексей Суслов.