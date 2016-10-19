Париж, 19 октября, 2016, 12:56 — ИА Регнум.



Rama Патруль французской полиции

Более половины сотрудников правоохранительных органов Франции готовы отдать свои голоса за лидера правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, сообщает BFMTV.

К такому выводу эксперты центра политологических исследований Cevipof, которые провели опрос общественного мнения и установили, что 57% полицейский готовы поддержать на выборах 2017 года лидера «Национального фронта».

Данный показатель продемонстрировал значительный рост, поскольку еще в декабре 2015 года опрос, проведенный по случаю региональных выборов во Франции, показывал поддержку 51,1% полицейских. Нынешний показатель в 57% в два раза больше, чем общая поддержка граждан страны.

Причинами такой ситуации называется разочарование в нынешнем правительстве, борьба с терроризмом, выдвинувшая полицейских на первый план, и недофинансирование.