Москва, 19 октября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Размежевание воюющих в Сирии против правительственных войск террористов и представителей так называемой умеренной оппозиции должно быть проведено в ближайшее время. Нет никаких причин для задержки. Об этом сообщила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сегодня, 19 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Сейчас нет ни одного условия, ни одной причины не провести размежевание до конца. Мы исходим из того, что такие действия должны начаться уже сейчас, и в ближайшее время мы должны стать свидетелями размежевания террористов и умеренной оппозиции», — сказала Захарова.

Захарова отметила, что если умеренная оппозиция важна для Вашингтона, то после размежевания воюющие на её стороне люди смогут воспользоваться выводом из Алеппо. По её словам, решение о «гуманитарной паузе» принято с расчётом на предстоящее размежеванин.

«Однозначно вопрос размежевания должен быть решён», — сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября по селению Хассаджек (провинция Алеппо, Сирия) был нанесён авиаудар, в результате которого погибло шесть человек, ещё четверо были ранены, а также были разрушены два дома. В районе нанесения авиаудара были зафиксированы два истребителя F-16 ВВС Бельгии.19 октября Захарова заявила, что официальная Москва может квалифицировать действия международной коалиции в Сирии как попытку сохранить бандитские формирования на сирийской земле.