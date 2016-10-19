Молния насквозь прожгла фюзеляж лайнера на рейсе Мюнхен — Москва
Москва, 19 октября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Во время полета Airbus А-320 из Мюнхена в Москву в самолет ударила молния. После посадки специалисты обнаружили в фюзеляже сквозное отверстие, передают «Вести».
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Молния: вид из самолёта
Командир экипажа сообщил об инциденте в экстренные службы. Воздушное судно успешно приземлилось в «Шереметьево», пострадавших нет.
Технические эксперты, осмотрев носовую часть самолета, нашли в корпусе сквозное отверстие. Было принято решение отстранить пассажирский борт от полетов. Название авиакомпании, которой принадлежит лайнер, пока не названо.