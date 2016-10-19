Веллингтон, 19 октября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Статистическое управление Новой Зеландии предсказывает рост населения страны до 5,14 млн. к 2020 г. и до 5,5 млн. к 2025 году.

Флаг Новой Зеландии

Данные, опубликованные Статистическим управлением 19 октября, прогнозируют увеличение численности и доли населения в старших возрастных группах.

Скорость роста населения в 2016 году стала самой высокой за последние 50 лет, прирост в 2016 году (закрытом в июне) составил 2,1% или 97 тыс. человек. «Наше население насчитывает 4,69 млн. по данным на 30 июня 2016, — рассказал сотрудник Статистического управления Ким Дунстан, — «количество новоприбывших мигрантов в 2016 составило 69,1 тыс. человек».

«Население стареет и разрыв между рождаемостью и смертностью сокращается», — рассказала сотрудник Статистического управления Лиз Макферсон, — «К 2043 году количество жителей по прогнозу составит 6,58 млн., а к 2068 — 7,88 млн. человек». Число населения возрастной категории 65 лет и старше вырастет вдвое к 2043 году с 700 тыс. человек до 1,4 млн. человек и достигнет отметки в 2 млн. к 2068.

По словам представителей Статистического управления, опубликованные долгосрочные прогнозы не являются окончательными, эти данные призваны помочь грамотному демографическому планированию.

По мнению аналитиков, к 2030 году общий рост численности населения замедлится, а темп роста составит не более 1%.