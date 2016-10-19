Барнаул, 19 октября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Алтайские антимонопольщики проводят в связи со стремительным ростом цен на сливочное масло: ценники в магазинах региона начали активно менять в сентябре. Как сообщают «Вести-Алтай», еще в июле масло стоило, в среднем 307 рублей за килограмм, а сейчас его стоимость в торговых сетях увеличилась почти на 80 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сливочное масло

«Темпы роста значительно опережают среднероссийские», — считает пресс-секретарь краевого антимонопольного управления Людмила Лямкина. По ее словам, если по итогам проверки окажется, что отпускная стоимость продукции у производителей была увеличена необосновано, к нарушителям будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Между тем, заместитель председателя краевого парламента Сергей Серов в ходе недавней интернет-конференции заявил, что подорожание масла связано с увеличением себестоимости продукции.

«С окончанием летнего сезона выросли закупочные цены на молоко, соответственно, дорожает и переработка», — подчеркнул вице-спикер. Еще одной причиной он назвал сокращение поставок на Алтай пальмового масла. Впрочем, по его словам, ведущие перерабатывающие предприятия края этот продукт в своем производстве практически не используют.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация, поступившая за последний месяц из целого ряда российских регионов, свидетельствует об ощутимом росте цен на сливочное масло. Дороже всего этот молочный продукт сейчас стоит в Якутии: с наступлением осени его продают там по цене выше 491 рубля за килограмм.