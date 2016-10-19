Елец, Липецкая область, 19 октября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В Липецкой области в убийстве малолетнего ребенка, тело которого было обнаружено с признаками насильственной смерти после тушения пожара в Ельце, подозревается его 27-летняя мать. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

pixabay.com Сломанная кукла

Тело малолетней девочки с колото-резаными ранами шеи было обнаружено вечером 17 октября после того, как был потушен пожар в квартире жилого дома на улице Радиотехнической, где ребенок проживал с родителями. Также в квартире с множественными ножевыми ранениями находилась её мать в бессознательном состоянии. По данным следствия, женщина пыталась покончить с собой. Ее госпитализировали, сейчас ее жизнь вне опасности.

Отца девочки во время произошедшего не было дома. Основой подозреваемой была мать. В ходе допроса женщина дала признательные показания. Её действия следствием квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка). В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Также следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемой предстоит судебно-психиатрическая экспертиза, которая покажет, была ли женщина вменяемой.