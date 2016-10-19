Брянск, 19 октября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. По данным на 19 октября, в Брянске к отоплению подключено 2677 домов из 2679. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, без тепла сидят только жители двух домов, которые находятся в Фокинском и Володарском районах.

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В качестве причины, по которой дома еще не отапливаются, называются работы по капремонту инженерных коммуникаций и перевод дома на автономное отопление.

«Теплом обеспечены все социальные объекты: детские сады, школы, учреждения здравоохранения. Запущены все котельные, подающие тепло в дома», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон в городе начался 22 сентября. По данным на 18 октября, без тепла были жители 11 домов. При этом среди причин называлась и некачественная подготовка управляющих компаний к отопительному сезону. 17 октября на совещании у губернатора начальник государственной жилищной инспекции по Брянской области Сергей Хоменков сообщил, что в регионе за срыв начала отопительного сезона к ответственности были привлечены 11 УК. Всего было составлено 445 проколов. Сумма штрафов составила 5,7 млн рублей.