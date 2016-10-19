Таллин, 19 октября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В контексте развития экономики и внутреннего рынка для Эстонии важны транзитные проекты, которые уменьшают препятствия внутри Евросоюза для экономической деятельности и снижают зависимость от России. Об этом ИА REGNUM сегодня, 19 октября, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на выступление премьер-министра страны, председателя праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйваса в парламенте.

sumin.lrv.lt Флаг Rail Baltica

К таким важным проектам Рыйвас отнес газопровод между Эстонией и Финляндией по дну Финского залива BalticConnector и единую для Прибалтики ж/д трассу Rail Balticа.

По словам Рыйваса, «в результате очень целенаправленной работы 21 октября состоится церемония подписания договора о финансировании газового соединения BalticConnector, обеспечивающего энергетическую безопасность Эстонии и Финляндии». В качестве второго важного проекта премьер-министр назвал Rail Balticа, как наиболее масштабный проект сотрудничества трех-четырех стран и «историческую возможность связать регион с Западной Европой».

По его словам, «Эстонии нужна Rail Balticа, чтобы мы были связаны с Западной Европой как стратегически и политически, так и экономически. Через 10 лет не должно быть справедливым утверждение, что страны Балтии — это аномалия в Европе, откуда поездом можно уехать только на восток» Рыйвас считает Rail Balticа «стратегически важным коридором для Европы» (в Эстонии и странах Евросоюза под Европой подразумевают не географическое понимание континента, а исключительно территорию Евросоюза и связанных с ним стран — прим. ИА REGNUM ).

Говоря о важности подобных проектов, глава правительства Эстонии подчеркнул, что одна из задач для 28 стран Европейского союза — растущая сильная экономика, которая определяет вес союза в мире: «Во имя этого надо обеспечить большой внутренний рынок, для глобального охвата — заключить договоры о свободной торговле с США и Канадой, а также продолжить реформы рынка товаров, капитала и услуг».

Напомним, в конце августа 2015 года в Литве был построен первый участок проекта Rail Baltica: впервые с 1939 года пассажирский поезд без смены колесных пар дошел от Варшавы до Каунаса. Проект железной дороги с узкой колеёй Rail Baltica через Литву, Латвию и Эстонию вынашивался давно. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки.

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