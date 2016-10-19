Ярославль, 19 октября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Экологическая катастрофа угрожает реке Туношне в Ярославском районе Ярославской области. В нее могут попасть неочищенные стоки санатория «Ясные зори», который принадлежит мэрии Ярославля. Об этом речь шла на заседании комиссии по социальной политике ярославского муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Река Туношна

«Очистные сооружения санатория практически не работают. Одна ванная уже не работает, вторая имеет дыру. И если ничего не делать, то там наступит экологическая катастрофа, потому что все сточные воды попадут в близлежащую речку», — сказал на заседании комиссии заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев.

Река Туношна через три километра ниже санатория впадает в Волгу, поэтому последствия попадания неочищенных сточных вод в реку могут быть довольно серьезными. Между тем средств на ремонт очистных сооружений нет. По словам директора департамента по социальной поддержке населения Сергея Ивченко, средства на ремонт сооружений в проекте бюджета 2017 года не заложено — денег на это нет.

«На этих очистных сооружениях сидит еще и соседний оздоровительный лагерь имени Матросова, который увеличивает нагрузку в летний период», — сказал Сергей Ивченко.

Сможет ли санаторий отремонтировать очистные сооружения, зависит в том числе и от выделяемых ему денег из бюджета города. Эти деньги идут в виде гарантированного муниципального заказа — путевок для сотрудников мэрии и учреждений городской соцсферы. С каждым годом этот заказ падает из-за нехватки бюджетных денег.

«По предварительному анализу при сокращении субсидии ниже 20 млн рублей учреждение начнет терпеть убытки», — пояснил Сергей Ивченко.