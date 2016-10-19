Душанбе, 19 октября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Государственные телеканалы Таджикистана показали сюжет о задержании «колдунов», которые к тому же являются членами Партии исламского возрождения, деятельность которой объявлена экстремистской и официально запрещена Верховным судом в 2015 году.

Джеймс Тиссо. Фауст и Маргарита в саду. 1861

Двое задержанных мужчин, которые, по сведениям МВД, не имели ни светского, ни религиозного образования, сами рассказывали на камеру о своем «промысле».

Один из них пообещал молодой жительнице села Шахринав при помощи «колдовства» помочь выйти замуж, для чего необходимо было поддерживать с ним интимную связь. «Колдовство» длилось два года, девушка замуж выйти так и не смогла. Тогда она была выдана замуж за сына этого «колдуна», который на тот момент уже был женат.

Второй задержанный рассказывал о том, что помогал земляку, жителю города Гиссара, при помощи «заклинаний» вернуть брата из Сирии, каждый раз требуя деньги за свои «услуги». Брат так и не вернулся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане с сентября 2015 года колдовство признано уголовно наказуемым деянием, за которое грозит лишение свободы на срок до семи лет. В конце того же месяца Верховный суд республики объявил Партию исламского возрождения Таджикистана экстремистско-террористической организацией после обвинений властей в причастности ее лидеров к подготовке и финансированию попытки государственного переворота, произошедшей 4 сентября 2015 года.

2 июня 2015 года все 14 активистов ПИВТ признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы: двое заместителей лидера партии осуждены на пожизненное заключение, единственная подсудимая женщина Зарафмо Рахмони получила два года лишения свободы (позже единственная из однопартийцев попала под амнистию), остальные приговорены к тюремному заключению на срок от 14 до 28 лет.

Правозащитники уверены, что все они осуждены по политическим мотивам, и требуют освобождения всех членов партии, призывая при этом США и страны Европейского союза оказать в этом деле давление на таджикские власти.