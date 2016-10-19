Исламабад, 19 октября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в распространении брошюр «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 19 октября Reuters со ссылкой на источники в полиции Пакистана.

Victor Арест

Подозреваемые были задержаны во время рейда в северо-западном городе Пешавар. Еще несколько человек успели скрыться, сообщил источник.

Напомним, в прошлом месяце, военные заявили, что пресекли попытки «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) расширить свою деятельность в Пакистане. Было арестовано более 300 человек, подозреваемых в подготовке нападений на правительственные и гражданские объекты.