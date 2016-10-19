Воронеж, 19 октября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Воронеже полиция возбудила уголовное дело по факту применения огнестрельного оружия в массовой драке между фанатами воронежского «Факела» и московского «Динамо» в Воронеже 15 октября. Прокуратура признала возбуждение дела законным, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

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Дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Как предварительно установлено, 15 октября в центре Воронежа — на пересечении улиц Комиссаржевской и Никитинской — около 15:30 перед футбольным матчем «Факел"-"Динамо» фанаты устроили массовую драку со стрельбой из неустановленного оружия. Задержать нарушителей не удалось, их сейчас ищут.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль прокурор города Воронежа Юрий Немкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в рамках 17 тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Воронеже встречались команды местного ФК «Факел» и московского «Динамо». Перед матчем произошло несколько стычек между фанатами. Позже беспорядки продолжились уже на стадионе, в результате арбитр остановил матч и на 10 минут увел команды с поля. Буйные фанаты нанесли стадиону ущерб в почти 500 тыс. рублей — только кресел было поломано несколько сотен. Несколько человек пострадали.

18 октября СМИ распространили сообщение о том, что якобы в фанатов «Динамо» стрелял сотрудник полиции, пришедший на матч во внеслужебное время. СКР эту информацию проверяет.