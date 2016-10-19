Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Пожарные Санкт-Петербурга сражаются с огнем, охватившим склады в Невском районе на юго-востоке Санкт-Петербурга. По сообщениям горожан, к месту пожара на Дальневосточном проспекте прибыло не менее семи машин пожарной охраны, которые развернули шланги для борьбы с пламенем.

https://vk.com/spb_today Пожар на складах в Петербурге. Скриншот из группы «ДТП и ЧП»

Первыми о происшествии сообщили в соцсетях автомобилисты, проезжавшие вблизи места ЧП.

«Горят склады на Дальневосточном (проспекте), 15, пожарные на месте», — написал один из петербуржцев, снабдив своё сообщение множеством фотографий пожара.

Позже жители района сообщили, что близлежащую территорию заволокло дымом, а запах гари ощущается на большом расстоянии от места возгорания. По словам некоторых горожан, на складах в этом месте хранятся автомобильные покрышки, возгорание которых ликвидировать очень сложно.