Москва, 19 октября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Поставщики банкоматов для Сбербанка не согласны с инициативой заказчика самостоятельно тестировать все терминалы на надёжность. Они уже отказались поставлять Сбербанку банкоматы на тех условиях, которые им выдвинули, передаёт Life.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкомат

В результате Сбербанк вынужден продлить конкурс на поставку банкоматов на сумму $79 млн до 24 октября. Решение руководства Сбербанка связано с выявлением новых способов похищать деньги из банкоматов, о которых было сообщено поставщикам.

Комментируя попытку исправить ситуацию при помощи взаимодействия с поставщиками, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что производители не захотели находить решение.

«Производитель немедленно был информирован, что это легко и быстро переделать — ноль реакции. Когда мы вынуждены были поставить в ультимативной форме позицию — либо мы покупать не будем ваши банкоматы, либо примите какие-то меры, слава Богу, появилась мера эффективная, и сейчас уверены — эта проблема быстро решаемая», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября Кузнецов в ходе конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения» заявил, что мошенники, похищающие деньги из банкоматов, стали применять новый способ для хищения денег — для этого используется специальная компьютерная шина, которую подключают к устройству через проделанное отверстие.