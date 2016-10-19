Грозный, 19 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики и Туристско-информационный центр ГУП «Тур-экс» из Чечни заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. В документе, подписанном в рамках московской международной выставки «Путешествия и туризм», высказана готовность туристских компаний Чечни к сотрудничеству с турагентами ДНР, пишет «Российская газета».

Unsplash Группа туристов

Пока соглашение носит скорее имиджевый характер и рассчитано на взаимный обмен рекламой, студентами и туристами, приводит слова директора центра «Тур-Экс» Элины Батаевой ТАСС.

Стоит отметить, что в Чечне давно сделали ставку на туризм. Поток туристов в республику увеличивается из года в год. Так, только в прошлом году регион посетили 60 тысяч человек. При этом среди гостей не только российские туристы из соседних субъектов СКФО и ЮФУ, но и иностранцы.

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Грозный становится туристической Меккой

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает свою республику одним из самых красивых уголков России и не упускает случая, чтобы пригласить туристов, отмечая, что республика за эти годы стала полностью безопасной, расцвела и гостям есть что показать. Отметим, в 2011 году Чечню посетили всего 7500 туристов. А спустя пять лет их число выросло почти в восемь раз.