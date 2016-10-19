Москва, 19 октября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Авария на участке теплосети, произошедшая утром на Измайловском бульваре в Москве, локализована. Жители окрестных домов продолжают без перебоев получать тепло и горячую воду, сообщает 19 октября портал «Вечерняя Москва».

dorus.ru Теплосеть

«К настоящему времени поврежденный участок теплосети локализован. Теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей близлежащих домов не нарушено», — сообщил представитель пресс-службы Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

В утренние часы участок Измайловского бульвара окутал пар. Кипятком из прорванной трубы затопило улицу. В настойщее время на месте продолжают работать специалисты.