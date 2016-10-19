Ростов-на-Дону, 19 октября, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года планируется построить с нуля подземный пешеходный переход. Он должен соединить главный вход в парк имени Горького и пешеходный переулок Соборный. Проект обойдется в 5 млн 681 тыс. рублей. Эти средства будут выделены из региональной казны, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Переулок Соборный

Разработка проектной документации на строительство подземного пешеходного перехода через проезжую часть улицы Большой Садовой в створе переулка включена в постановление администрации города «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта Ростова-на-Дону». В качестве заказчика выступит департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

По некоторым данным, строительство новой подземки обойдется в 100 млн рублей. Власти ранее обещали, что адаптируют переход для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что переулок Соборный стал пешеходным в конце 2015 года. Зону вымостили тротуарной плиткой, высадили деревья и установили лавочки в преддверии мундиаля. Но ливни пешеходная зона не выдерживает.

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Напомним, что на сегодняшний день в донской столице функционирует 21 подземный пешеходный переход, многие из них нуждаются в ремонте. В этом году одному из ростовских чиновников плохое состояние подземок стоило должности.

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В Ростове-на-Дону за подземками будет следить теперь Борис Прядухин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 подземок на ночь закрывают, мол, денег на их содержание и охрану в бюджете не хватает. Перейти некоторые перекрестки безопасно нельзя с 23:30 до 5:30. Ростовчане считают, что работа подземных переходов должна быть круглосуточной. Либо на время закрытия подземок на перекрестках должны быть нанесены «зебры» и установлены светофоры.