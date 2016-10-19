Красногорск, 19 октября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Власти Московской области выполнили план по закупке льготных лекарств 2016 года и приступают к выполнению программы 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

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«На сегодняшний день в Подмосковье план по закупке лекарств льготникам на 2016 год выполнен», — заявила Забралова, подчеркнув, что в этом году на закупку льготных лекарств региональный бюджет выделил 9,3 млрд рублей.

«Важно, чтобы жители получали положенные препараты в установленные сроки и не прерывали курс лечения. Поэтому мы приступили к закупкам лекарств на 2017 год, до конца декабря будут закуплены льготные лекарства на 1,5 млрд руб. В первую очередь, это будут онкологические препараты, инсулины, обезболивающие средства, лекарства для детей из многодетных семей», — заключила Забралова.

Отметим, что в Подмосковье проживает более 600 тысяч льготников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, среди регионов РФ будет распределено 3,8 млрд рублей на улучшение лекарственного обеспечения граждан. Московская область может рассчитывать на сумму в более чем 162 млн рублей. Тем не менее, по словам генерального директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской продукции Минздрава России Виталия Омельяновского, суммы, выделенной области, может не хватить на все потребности граждан.

«Эта сумма, конечно, все потребности не покроет. Я так понимаю, что это порядка 10−15% от выделяемого бюджета. Сегодня существует достаточно много нареканий по лекарственному обеспечению по стране и в Московской области, в том числе», — заявил эксперт.