Москва, 19 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Госдума обсудила обращение к Генассамблее ООН, парламентам государств — членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября. Депутаты с сожалением отмечают, что надежды, связанные с введением Вашингтоном отдельных послаблений в режиме блокады, восстановлением около полутора лет назад дипломатических отношений между Республикой Кубой и США, взаимным открытием дипломатических представительств в Гаване и Вашингтоне, с началом кубино-американского взаимодействия по проблемам, связанным в том числе с борьбой с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми, обеспечением безопасности на воздушном транспорте и другими вопросами, представляющими взаимный интерес, не воплотились в практически реализуемом снятии большинства ограничений и санкционных мер в рамках американской торгово-экономической и финансовой блокады.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Способ ответа

«Это один из способов высказать отношение к гегемонистским устремлениям Вашингтона», — отметил в ходе обсуждения депутат от КПРФ Дмитрий Новиков.

«На нас тоже пытаются давить, методы такие неприемлемые, это еще один повод принять заявление», — указал он.

Внимание — база

Также парламентарий напомнил заявление замглавы Минобороны Николая Панкова о возможности создания российской военной базы на Кубе.

Отвечая на вопрос о причинах закрытия базы Лурдес, Новиков напомнил, что «было решение политического руководства страны, а фракция КПРФ выступала с критикой решения». «Тот факт, что лед тронулся и высказывается возможность исправить ошибочное принятие решения, является, безусловно, позитивным», — подчеркнул парламентарий.

Однако: Нужна ли кубинцам российская военная база на их территории?Читайте также: «При проработке вопроса о базе на Кубе надо учитывать уход Фиделя Кастро»

Продолжая тему базы, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») обратил внимание на то, что «поколение Фиделя Кастро уходит», а новая элита обрабатывается Западом.

Дорогое удовольствие

Со своей стороны лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против вложений в блокадную Кубу. Он напомнил, что 1 млрд советских рублей в день тратился на Кубу времен блокады. «Мне говорили — 1 млрд советских рублей в день», — сказал он. «Это дорогое удовольствие — взять под опеку страну рядом с нашим противником», — констатировал депутат. «Надо признать ошибкой и больше никогда не лезть в страны, которые близко находятся к США», — предостерег парламентарий.

Напомним, советская военная база на Кубе была закрыта в ноябре 2001 года. В южном пригороде Гаваны Лурдесе был построен Радиоэлектронный центр, эксплуатация которого началась в 1967 году. Это был основной советский, а затем — важнейший российский зарубежный центр радиоэлектронной разведки.