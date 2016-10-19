Токио, 19 октября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Бразилия предоставляет большие инвестиционные возможности для Японии, особенно в области инфраструктуры, сообщает 19 октября Reuters.

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После встречи с президентом Бразилии Мишелем Темером премьер-министр Японии заявил, что приветствует соглашение с Бразилией о начале переговоров по развитию инфраструктуры.

Напомним, лидер Бразилии впервые посетил Японию за последние 11 лет. Темер стремится к развитию отношений между двумя странами. Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф дважды откладывала официальный визит в Японию.