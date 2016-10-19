Москва, 19 октября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. У Мосгорпарка и руководства парка нет планов по установке открытых туалетных кабинок для мужчин. «Похоже, это личная инициатива Сергея Озерова, которая ни с кем не обсуждалась и не согласовывалась», — заявила 19 октября корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Симоненко.

turizm.ru Уличные туалеты

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что в консервативную Россию приходит туалетная революция, и вскоре в парках и скверах нашей страны появятся ставшие уже привычными в старой Европе открытые писсуары для мужчин. Испытание подобные приспособления должны были пройти в Москве, после чего — отправиться покорять просторы страны.

По словам руководителя проекта «Открытый туалет» Сергея Озерова, в качестве экспериментальной площадки был выбран столичный парк Дружба, где и должен был появиться первый открытый клозет. Однако этим планам, по всей видимости, осуществится не суждено: координирующая деятельность парков культуры и отдыха города Москвы, объединенная дирекция «Мосгорпарк», не готова на столь смелые эксперименты, о чем ИА REGNUM заявила пресс-секретарь Мосгорпарка Дарья Симоненко.