Москва, 19 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Предложение Минобороны РФ о введении программы военной подготовки для образовательных организаций кадетского типа очень плодотворно, при этом такую практику следовало бы распространить также и на другие учебные заведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук.

Истман Джонсон (фрагмент). Маленький солдат. 1864

«Министерство обороны инициирует введение военной подготовки в кадетских, нахимовских и суворовских учебных заведениях. Непонятно, правда, почему только в них, так как они по определению военизированы и должны заниматься такой деятельностью», — заявил Трофимчук.

Существует две причины, по которым в Минобороны выступили с данной инициативой, отметил эксперт.

«Первая из причин — это некое возрождение традиции, что в целом сегодня происходит в Российской Федерации. Во-вторых, и это, наверное, главное, политическая обстановка складывается таким образом, что элементарные навыки в сфере военной подготовки будут необходимы каждому школьнику, ученику, и не только тем подросткам, которые находятся в кадетских, нахимовских и суворовских училищах», — пояснил первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития.

Эти навыки должны в себя включать в том числе «правила поведения в рамках гражданской обороны, что также является важной составляющей военной подготовки как таковой», отметил Трофимчук.

«Здесь не только взрослые, но, естественно, и дети должны обладать определенными начальными навыками», — указал он.

Тем не менее механическое введение «обязательного патриотического пакета», куда входят первым пунктом и военная подготовка, и меры, связанные с воспитанием граждан в соответствующем духе, недостаточно — оно должно идти в привязке к явным социальным преференциям со стороны государства, уверен Трофимчук.

«Увязывание будущих успехов школьников, учеников, кадетов в сфере военного обучения с льготами при поступлении в соответствующие вузы — очень важная деталь. Возможно, лучших учеников, наиболее успевающих надо было бы поощрять какими-то дополнительными преференциями. Если бы это было в обычных школах — то, например, бесплатными завтраками в ходе такого обучения», — пояснил эксперт.

Между тем, по его словам, существует большой риск, что об этой инициативе, как и о ряде прочих, благополучно «забудут».

Надо бы наверное напомнить о том, что предлагал несколько лет назад премьер-министр России Дмитрий Медведев — о приеме на высокие государственные должности только тех мужчин, которые имеют опыт военной (срочной) в том числе и другой службы. Теперь пора задать вопрос, почему этого до сих пор не произошло, почему на высокие государственные должности зачастую попадают случайные люди, у которых зачастую нет не только опыта прохождения срочной службы, который делает из подростка мужчину, а вообще какого-то (достаточного) опыта жизни в обществе», — напомнил Трофимчук.

«Почему-то об этом все забыли. Поэтому не хотелось бы чтобы и сегодняшняя инциатива была озвучена, а потом «успешно» позабыта», — сказал в заключение эксперт.

Отметим, что Мнистерство обороны Российской Федерации предложило ввести военную подготовку во всех образовательных организациях кадетского типа и учитывать баллы за этот предмет при поступлении в вузы. Об этом сообщил начальник главного управления кадров генерал-полковник Виктор Горемыкин на заседании совета Министерства образования и науки по вопросам кадетского образования. По его словам, также необходимо вести обязательное лицензирование указанных программ и предусмотреть по результатам их освоения выдачу соответствующего документа.