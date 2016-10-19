Киев, 19 октября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Украинская энергетическая компания НАК «Нафтогаз Украины» инициировала в отношении России арбитражное производство в связи с «незаконным захватом активов на территории Крыма». Ущерб НАК и шести ее дочерних предприятий оценён украинской стороной в $2,6 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Дайте денег!

«Нафтогаз» предварительно оценил ущерб группы в $2,6 млрд», — сообщили в украинской компании.

Уточняется, что в группу, помимо «Нафтогаза», входят «Черноморнафтогаз», «Укртрансгаз», «Укргаздобыча» («Укргазвыдобування»), «Укртранснафта», «Газ Украины» и «Ликво». Как утверждают в компании, Москва после вхождения Крыма в состав России лишила украинские компании активов, используя специальную схему, и украинские компании не получили за это компенсацию.

«В Крыму «Нафтогаз» имел несколько ценных энергетических активов, захват которых российской стороной грубо нарушает двустороннее инвестиционное соглашение, которое требует, чтобы РФ уважала и защищала украинские активы, в том числе и те, что расположены в Крыму», — заявили в «Нафтогазе».

Убыток от прекращенной деятельности в Крыму только за 2014 год НАК оценил ещё в 13,8 млрд гривен. О намерении судиться с Москвой компания заявила в декабре 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в «Нафтогазе» сообщили, что решение по делу между ней и российской компанией «Газпром» о поставках газа на Украину будет вынесено на судебном заседании в Стокгольмском суде до 31 марта 2017 года. Сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по транзитному иску достигла $8,5 млрд.