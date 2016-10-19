Тбилиси, 19 октября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Один из лидеров партии «Промышленников» Зураб Ткемаладзе собирается уйти из активной политики. Об этом он заявил на пресс-конференции 19 октября.

Gaeser Флаг Грузии

На партийном съезде, который состоится в начале будущего года, Зураб Ткемаладзе подаст в отставку и с поста председателя партии.

При этом он отметил, что окончательно отстраняться от политики не собирается, но желает, чтобы активную политику от имени партии «Промышленников» продолжило молодое поколение.

«Промышленники не исчезнут, Промышленники останутся, но ведущие позиции займут молодые», — заявил Ткемаладзе.

Ранее об уходе из политики заявил ряд лидеров «Свободных демократов». Как известно, обе партии не смогли преодолеть на парламентских выборах 8 октября 5% барьер и пройти в парламент. В парламенте предыдущего созыва эти партии получили мандаты в составе коалиции «Грузинская мечта».