Москва, 19 октября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. При принятии решений по Кубе нужно учитывать возрастающее влияние США на истеблишмент этого государства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 октября заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») в ходе обсуждения обращения к Генассамблее ООН, парламентам государств — членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.

ИА REGNUM Куба

«Я хочу сказать, что в этом году мне пришлось быть на Кубе, и те товарищи, с которыми мы контактировали, очень сильно озабочены выступлением президента (Рауля Кастро) о том, что в следующей (избирательной) кампании он не будет выставлять свою кандидатуру, и поэтому в этом вопросе — я обращаюсь к коллегам из комитета по международным делам — нам надо очень внимательно оценивать ближайшую перспективу», — заявил Шаманов.

«Потому что поколение Фиделя Кастро уходит, а те, кто находится на ближайших подступах, (их позиция) активно вырабатываются их соседями из-за океана. Это тоже надо учитывать при проведении тех мероприятий, которые были сказаны в том числе и в выступлении Николая Александровича Панкова», — подчеркнул он, говоря о планах Минобороны по возвращению российских сил на дальние подступы — размещению военных баз на Кубе и во Вьетнаме.