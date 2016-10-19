Вашингтон, 19 октября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple готовит к презентации новую линейку компьютеров Mac. Соответствующее мероприятие намечено на 27 октября, сообщает Recode со ссылкой на осведомленные источники.

pixabay.com Эмблема Apple

Выпуск новой линейки ноутбуков ждали давно, однако Apple никак не анонсировала новинку. В прошлом месяце вышла новая версия операционной системы для Apple — macOS Sierra. Предполагается, что новые «макбуки» будут оснащены Sierra.

Новая ОС позволяет использовать интерактивную систему Siri и создавать общий буфер обмена для всех гаджетов Apple. Предположительно, устройствами, дебют которых намечен на конец октября, станут новые MacBook Pro.