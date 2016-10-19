Ереван, 19 октября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Процесс карабахского урегулирования — это единый пакет, и любые попытки вычленить из него отдельные элементы, которым та или иная сторона отдает предпочтение, — контрпродуктивны, заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

minval.az Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов

Отвечая на вопрос агентства АПА о том, что в настоящее время в процессе переговоров распространена информация о возвращении пяти из семи районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, Попов заявил: «Мы неоднократно высказывались на тему возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха. Эту проблему надо рассматривать комплексно вместе с другими элементами урегулирования, включая решение статусных вопросов Карабаха, возвращение всех беженцев, сохранение коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, проведение миротворческой операции. Процесс урегулирования — это единый пакет, и любые попытки вычленить из него отдельные элементы, которым та или иная сторона отдает предпочтение, — контрпродуктивны».

Кроме этого российский дипломат подтвердил распространённую ранее информацию, что посредники собираются в октябре посетить регион.

Мы планируем прибыть в регион в третьей декаде октября. Посетим Азербайджан, Армению, Нагорный Карабах. Предполагаются встречи с руководством, военными. Намереваемся рассмотреть ход реализации договоренностей, достигнутых на венском и санкт-петербургском саммитах, направленных на стабилизацию ситуации в зоне конфликта», — сказал Игорь Попов, уточнив, что посредники уточнят военную обстановку в зоне конфликта.

До приезда сопредседателей на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе очередной мониторинг проведёт ОБСЕ.

Как сообщили в пресс-службе МИД НКР, с позиций Армии обороны НКР наблюдение будут осуществлять полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле (Чехия), сотрудник офисаПетер Сведберг (Швеция) и представитель группы планирования высокого уровня майор Кристиан Хирш (Австрия).

Власти НКР выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз мониторинг в зоне конфликта ОБСЕ проводил 5 октября. Тогда в мониторинг проводил посол Анджей Каспршик — личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

Несмотря на регулярные мониторинги со стороны ОБСЕ в зоне конфликта ситуацию остаётся напряжённой. По сообщению пресс-служба министерства обороны Карабаха аазербайджанские ВС в ночь на 19 октября применили крупнокалиберные пулеметы типа ДШК.

«В ночь на 19 октября на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС Азербайджан нарушили режим прекращения огня более 35-ти раз, сообщает пресс-служба Армии обороны НКР.

В направлении армянских позиций противник произвел около 6100 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра», — говорится в сообщении оборонного ведомства Карабаха.