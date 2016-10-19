Саратов, 19 октября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Саратове в программе капремонта на 2016 год стоят 310 многоквартирных домов, объем расходов заложен в размере 408 млн 389 тыс. 571,51 рубля. На сегодняшний день работы проводятся в 56 домах, в 61 — ремонт завершен. Такие данные предоставил комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова, передает ИА REGNUM.

Hans Капитальный ремонт дома

Краткосрочный план на 2016 год утвержден постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 30 октября 2015 года № 3050 (с изменениями от 04.08.2016 № 2287). В соответствии с ним на текущий год запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества в 310 многоквартирных домах.

В том числе в рамках краткосрочного плана 2016 года запланировано выполнение ремонтно-строительных и реставрационных работ в 20 многоквартирных домах, расположенных по ул. Московская от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. Вознесенская, из них 19 домов являются объектами культурного наследия, сообщили в комитете, пояснив, что в текущем году продолжаются работы по ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2015 года. Точные данные не предоставлены.

По состоянию на 15 октября 2016 года на счет Фонда капитального ремонта (общий котел) поступили средства в размере 47% от начисленных.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, активисты ОНФ заявили, что в ходе очередного мониторинга они столкнулись с проблемой так называемых домов-двойников: фактически по адресу, фигурирующему в областной программе капитального ремонта, находятся несколько домов.

Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт по Саратовской области на 1 сентября 2016 года составлял 45%, а сумма средств, накопленных на счете регионального Фонда капремонта, превысила 860 млн рублей.

До 2043 года в областную программу капремонта жилых домов включено 5282 здания в Саратове. В Саратове в 2016 году планируется проведение капремонта 310 многоквартирных домов. Объем расходов составляет 408 млн 389 тыс. 571,51 рубля.

С 2017 по 2019 год в Саратовском регионе должно быть отремонтировано 4024 многоквартиных дома. В 2017-м в области планируется провести капитальный ремонт общего имущества в 1341 многоквартирном доме, в 2018-м — в 1532, в 2019-м — в 1799. Такой краткосрочный план сформирован на трехлетний период в Саратовской области в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ и вступившими в силу с 1 января 2017 года.

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