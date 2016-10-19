Могадишо, 19 октября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Взрыв заминированного автомобиля и вооруженное нападение в городе Афгойе унес жизни 11 человек, заявили официальные лица Сомали, сообщает 19 октября Reuters.

AMISOM Public Information Сомалийские силовики

В городе Афгойе 18 октября произошло нападение на полицейский участок. Заминированный автомобиль въехал в здание полицейского участка и взорвался. В это время участок окружили боевики террористической группировки «Харакат аш-Шабаб"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) и открыли огонь.

«Погибли одиннадцать человек, включая сотрудников полиции и гражданских служащих», — сказал окружной комиссар Абдинасир Моалин. Первоначально власти Сомали заявляли о четырех погибших.

Полицейские застрелили шесть нападавших.

Напомним, радикальная исламистская группировка «Харакат аш-Шабаб"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет тесные связи с террористической организацией «Аль-Каида"(организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Харакат аш-Шабаб"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет борьбу против правительства Сомали.