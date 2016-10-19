Мурманск, 19 октября, 2016, 11:52 — ИА Регнум.



beaumo3 Коллектор банка

В Мурманской области возбуждено уголовное дело против коллекторов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, злоумышленники угрожали жительнице областного центра убийством.

«В ходе проверки установлено, что жительница Мурманска неоднократно обращалась в органы полиции с заявлением об угрозах, поступивших в её адрес от коллекторов, — пояснили в ведомстве. — Так, на адрес электронной почты её дочери, внучки, их друзьям в социальной сети поступали сообщения оскорбительного характера, а также содержащие угрозы в их адрес. Кроме того, неустановленные лица оставили надписи о наличии задолженности на стенах в подъезде дома, где проживает пенсионерка, а также залили клеем замок в двери, ведущей к квартире заявительницы».

Как отметили в прокуратуре, сейчас по возбуждённому уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, законопроект о запрете коллекторам выбивать долги из заемщиков был внесён в Госдуму в январе текущего года. Документ был разработан для защиты прав и интересов заемщиков по потребительским кредитам.

Отметим, о преступной деятельности коллекторов сообщается регулярно. Требующие расплатиться по счётам изводят должников: к примеру, в Челябинской области коллекторы своими угрозами довели женщину до попытки самоубийства. Как сообщало ИА REGNUM, когда женщины всё-таки не стало, коллекторы переключились на её дочь.