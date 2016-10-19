Таллин, 19 октября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Сложившаяся сложная ситуация в сельском хозяйстве Эстонии показала, что отрасль слабо подготовлена к серьезным кризисам. Об этом ИА REGNUM сегодня, 19 октября, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на итоги заседания комиссии по сельской жизни.

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Основной темой заседания стали вопросы, связанным с конкурентоспособностью эстонских молочного и свиноводческого секторов. Итоги исследования «Конкурентоспособность эстонских молочного и свиноводческого секторов в сравнении с близлежащими государствами» представил руководитель проекта, профессор Университета естественных наук Рандо Вярник.

Согласно исследованию, на конкурентоспособность молочного и свиноводческого секторов влияют государственные пособия. На эти цели Латвия, Литва и Польша выделяют значительно больше средств, чем Эстония. В то же время, основным фактором в конкурентной борьбе остаются закупочная цена и возможности продажи сырья на внешних рынках. Как следствие, поголовье молочного скота за последние пять лет уменьшилось в Эстонии на 11 тысяч голов, что больше, чем у соседних государств ЕС. Одним из выходов исследование называет повышение производительности молочного и свиноводческого секторов.

Член комиссии по сельской жизни от Свободной партии Артур Тальвик назвал неудовлетворительной помощь, которую государство до сих пор оказывало фермерам. Он напомнил, что финансовая помощь из еврофондов молочной м свиноводческой отраслям требует слишком длительного процесса согласования в министерстве сельской жизни и различных ведомствах, когда она необходима «прямо сейчас».

По словам председателя комиссии по сельской жизни, бывшего министра сельского хозяйства и члена Социал-демократической партии Ивари Падара, готовность отрасли к кризисам необходимо повысить. Он признал, что для этого сельхозпроизводителям вновь придется обратиться за помощью к государству, так как именно государство «играет важную роль в таких ситуациях». При этом он признался, что государство не выделит 20 млн евро, необходимых для поддержки отрасли. Точная сумма помощи станет известна в результате переговоров всех заинтересованных стороны. Немаловажным вопросом здесь останется и помощь из различных фондов Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, у эстонских фермеров компенсации в случае потерь — одни из самых маленьких по ЕС. Эстония получит от Европейского союза 7,5 млн евро в качестве компенсации потерь сельхозпроизводителей от войны санкций Евросоюза с Россией. Общая сумма выделенных странам ЕС компенсаций составила 429 млн евро. Сельхозпроизводители Эстонии считают, что выделенной суммы явно недостаточно, требуя от государства выделения дополнительной компенсации. Общий объем потерь ими оценивается от 20 до 50 млн евро.

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