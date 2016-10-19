Красногорск, 19 октября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В Подмосковье с начала 2016 года на кадастровый учет было поставлено 119 особо охраняемых природных территорий. В середине октября четкие границы, позволяющие защитить заповедники от незаконной деятельности людей, получили еще три ООПТ в Орехово-Зуевском и Солнечногорском районах области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

giogio55 Решетка забора

В Орехово-Зуевском районе на кадастровый учет были поставлены заказники «Участок леса в Губкинском лесничестве» и «Городищенский лесной заказник», а в Солнечногорском границы обрел памятник природы областного значения «Кошкино болото». Общая площадь трех ООПТ составила 764 гектара. На территории заказников обитают редкие виды насекомых, занесенных в Красные книги России и Московской области, в том числе перламутровка северная и дафна, огневка трескучая, червонец титир, желтушка ракитниковая. Экологи также обнаружили гнездование краснокнижных птиц: серого журавля, белоспинного дятла и кедровки.

Напомним, на территории заказников запрещено строительство, обустройство туристических лагерей, передвижение транспорта вне дорог и любые вырубки деревьев за исключением санитарных, а также разведение костров. За нарушение режима особой охраны ООПТ предусмотрено административное наказание в виде штрафа: для граждан — от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тыс., для юридических лиц — от 300 до 500 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области развернулась широкомасштабная программа по постановке на кадастровый учет заповедных территорий региона. До конца 2017 года планируется поставить на кадастровый учет все 233 ООПТ регионального значения.