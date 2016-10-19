Петрозаводск, 19 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Администрация Петрозаводска подготовит новую редакцию Генерального плана города. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 октября, в пресс-службе администрации Петрозаводска, необходимость в разработке новой редакции возникла в связи с вступлением в силу решения Верховного суда РФ от 27 июля 2016 года о признании недействующим прежнего Генплана в части включения в границы населенного пункта лесных участков.

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Согласно судебному решению, из земель лесного фонда, расположенных в границах Петрозаводска, были исключены участки в 59 лесных кварталах. Вместе с тем, на территориях зелёных зон зарегистрированы права собственности на земельные участки, построены и строятся различные объекты капитального строительства, реализуются федеральные и региональные программы развития города и республики.

Последующие действия властей в целях соблюдения законных прав граждан и юридических лиц по использованию данных земельных участков обсуждались на совещании в администрации Петрозаводска. В обсуждении вопроса приняли участие глава города Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, представители Министерства по природопользованию и экологии Карелии, регионального управления Росреестра, территориального управления Росимущества, городской прокуратуры, УМВД и другие. По итогам обсуждения было принято решение о создании при главе Петрозаводска межведомственной рабочей группы, которая сформирует план действий по исполнению судебного решения с учетом соблюдения интересов граждан и юридических лиц, использующих участки, на землях, исключенных по решению Верховного суда РФ из Генплана. Кроме того, межведомственная рабочая группа займется подготовкой изменений в Генеральный план Петрозаводска.

В пресс-службе отметили, что вырубка зелёных насаждений в границах лесных кварталов, определенных решением Верховного суда РФ, может быть признана незаконной. В связи с этим землепользователям рекомендуется обращаться за консультацией в Управление архитектуры и градостроительства в случае возникновения у них вопросов по правомочности вырубки зелёных насаждений.