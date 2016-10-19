Москва, 19 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Хавбек московского ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал игру своей команды в матче третьего тура Лиги чемпионов против французского «Монако».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Пропущенный мяч

«Мы (футболисты ЦСКА) не играли хорошо во втором тайме, — цитирует Вернблума официальный сайт УЕФА. — Соперник прессинговал все больше, особенно после 70-й минуты. Это никуда не годится. К сожалению, забили лишь однажды до перерыва, а когда ведешь 1:0, все может поменяться».

При этом спортсмен добавил, что футболисты ЦСКА во втором тайме отошли назад, бросили играть.

«И «Монако» наказал нас, — говорит Вернблум. — Пропускать в концовке особенно обидно, тем более в Лиге чемпионов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября подопечные Леонида Слуцкого сыграли вничью с французским «Монако» в матче третьего тура группового этапа ЛЧ. Встреча, прошедшая в Москве на «Арене ЦСКА», завершилась со счётом 1:1.

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